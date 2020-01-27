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Благодарность Президента
27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
По сообщениям прессы, благодарность Президента Республики Беларусь объявлена представителям различных сфер деятельности. Среди них – начальник Кричевского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Леневич.
Корреспондент районной газеты встретился с Александром Николаевичем и попросил рассказать о главных принципах его жизни:
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По сообщениям прессы, благодарность Президента Республики Беларусь объявлена представителям различных сфер деятельности. Среди них – начальник Кричевского...
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