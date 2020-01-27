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Благодарность Президента

27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

По сообщениям прессы, благодарность Президента Республики Беларусь объявлена представителям различных сфер деятельности. Среди них – начальник Кричевского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда ­Александр Леневич.

Благодарность Президента

Корреспондент районной газеты встретился с Александром Николаевичем и попросил рассказать о главных принципах его жизни:
– В людях, преж­де всего, ценю профессионализм. И сам стараюсь соответствовать требованиям времени. Считаю, что добиться высокого результата помогают знания, умение работать в коллективе. При этом необходимо ценить каждого члена коллектива и уметь привлечь его к решению поставленных задач. Самое важное в человеке – это честность, которая является основой любых человеческих взаимоотношений. И, преж­де всего, нужно быть честным перед самим собой. Мне посчастливилось работать в одном коллективе с людьми, которых я высоко ценю. Вместе мы делаем важное и нужное дело – помогаем предотвратить несчастные случаи на производстве. Это важно для всех – государства, семьи, каждого отдельного человека. Я всегда говорю, что человек, который уходит утром на работу, должен вечером вернуться в семью живым и здоровым. Еще одна важная задача – соблюдение трудового законодательст­ва. Это краеугольный камень любого правового государства. Объявленная мне благодарность Президента Республики Беларусь – достижение всего нашего коллектива, так как каждый вносит свой вклад в общее дело.
От редакции: коллектив Кричевского межрайонного отдела по итогам работы за 2015-2018 годы занимал призовые места по итогам конкурса «Лучший межрайонный отдел Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Владимир Далецкий.

 
 
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По сообщениям прессы, благодарность Президента Республики Беларусь объявлена представителям различных сфер деятельности. Среди них – начальник Кричевского...
 
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