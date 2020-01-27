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Белорусы не могут пользоваться почтой Mail.ru из-за глобального сбоя
27.01.2020 12:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
27 января в почте Mail.ru произошел массовый сбой. Пользователи сообщают об ошибках при выполнении входа в свои профили. Это
При попытке входа появляется сообщение следующего содержания: «Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».
Проблемы в основном испытывают пользователи, находящиеся на территории соседней России. Однако о сбоях в работе сообщают и белорусы. О причинах произошедшего и сроках восстановления доступа к почте представители Mail.ru пока не сообщают. По состоянию на 12.00 по белорусскому времени сервис не починили.
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Массовый сбой в работе популярного почтового сервиса произошел утром 27 января.
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