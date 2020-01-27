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Белорусы не могут пользоваться почтой Mail.ru из-за глобального сбоя

27.01.2020 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы не могут пользоваться почтой Mail.ru из-за глобального сбоя
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27 января в почте Mail.ru произошел массовый сбой. Пользователи сообщают об ошибках при выполнении входа в свои профили. Это подтверждает сервис downdetector.ru.

Белорусы не могут пользоваться почтой Mail.ru из-за глобального сбоя Почему значок «@» называют собакой?

При попытке входа появляется сообщение следующего содержания: «Уважаемый пользователь! По техническим причинам Ваш почтовый ящик временно недоступен. В ближайшее время работы будут закончены, и доступ в Ваш почтовый ящик будет восстановлен. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Проблемы в основном испытывают пользователи, находящиеся на территории соседней России. Однако о сбоях в работе сообщают и белорусы. О причинах произошедшего и сроках восстановления доступа к почте представители Mail.ru пока не сообщают. По состоянию на 12.00 по белорусскому времени сервис не починили.

 
 
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Массовый сбой в работе популярного почтового сервиса произошел утром 27 января.
 
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