Бросила мужа, разругалась с организаторами концерта, ушла от продюсера. Чем отличилась Елена Ваенга

Источник материала: Tut.by

Сегодняшняя именинница Елена Ваенга — одна из самых неоднозначных артисток российской эстрады. И дело не только в ее творчестве (которое, понятно, нравится не всем), но и в поведении: Елена — та еще любительница «приложить» крепким словцом всех, кто попадается под руку. О буйном нраве певицы, а также о том, как она стала известной, в нашем материале.

Была обманута продюсером

Первым продюсером Елены Ваенги (тогда еще Лены Хрулевой) стал Степан Разин. Родной брат бывшей солистки группы «Мираж» Светы Разиной (и по совместительству — ее телохранитель), Степан вдруг решил заняться музыкальным бизнесом. И бизнес пошел: сначала Разин каким-то образом умудрился раскрутить Сергея Трофимова, а потом через знакомых вышел и на Ваенгу.

Мечтающая о сцене 22-летняя Лена не задумываясь подписала контракт, согласно которому все ее творчество переходило в собственность продюсера. После чего Разин сказал: сначала будем раскручивать тебя как автора, а потом уже как исполнителя. Ваенга согласилась. Так ее песни оказались в репертуаре известных исполнителей — в частности, у Александра Маршала.

А дальше каждый рассказывает свою версию истории. Ваенга утверждает, что продюсер ее обманул: песни продал без ее ведома, ей денег не заплатил. Разин оправдывается: мол, Лена преувеличивает.

«Хрулева мне претензий тогда не предъявляла, несмотря на то, что денег ей так и не заплатили (имеется в виду гонорар от Александра Маршала — Прим. LADY), — вспоминает Степан. — А через несколько лет „добрые люди“ рассказывали в своих интервью, что продюсер „воровал“ у нее песни и продавал другим артистам за бешеные бабки. Они, видимо, забыли, что кроме Маршала никто из известных исполнителей их не пел. О том, что я платил Лене по пятьсот долларов за песни для „Стрелок“ или Тани Тишинской, тоже никто не помнит. На добро у артистов короткая память, мне это хорошо известно…»

Кстати, вот та самая песня «Стрелок», за которую Ваенге, вероятно, заплатили. Ну как, узнаете почерк автора?

Раскрутилась за счет мужа

После ситуации с Разиным Елена решила уйти из музыкальной сферы и с головой окунулась в театральное искусство. Однако ее первый супруг, Иван Матвиенко, был уверен: Лена — не актриса, а эстрадная певица. И настаивал начать путь на сцену заново.

«Он действовал исподволь, заходил издалека, ждал, когда я немного оттаю, — делится Ваенга. — И когда это случилось, мы снова принялись за дело, начав все сначала. Муж сам носил мои диски на радиостанции, договаривался, просил».

А еще Иван брался за любую работу, чтобы оплатить те же ротации на радио. В итоге его титанический труд дал результат: песни разошлись по Сети, Ваенгу стали узнавать и приглашать на мероприятия.

Иван продолжал продюсировать супругу, супруга продолжала набирать популярность… Все было идеально, но пара все же разошлась. По версии Елены — потому, что в их семье не было детей.

К слову, буквально спустя год Ваенга родила сына, но уже от другого мужчины. Отцом ребенка (и впоследствии вторым мужем Елены) стал музыкант Роман Садырбаев.

Поскандалила с организаторами концерта

Несколько лет назад на владивостокском концерте Ваенги случился скандал. Артистка внезапно прекратила выступление и попросила поднять руки тех поклонников, кто купил билеты за 6000 рублей (около 100 долларов — Прим. LADY).

Сделала она это вот почему: незадолго до концерта Ваенга пожаловалась в Сети на отсутствие аншлага и обвинила организаторов в «неприметной рекламе». А пользователи в ответ пожаловались на высокую стоимость билетов.

На вопрос откликнулись задние ряды. Ошарашенная Елена (организаторы уверяли ее, что так дорого будут стоить только самые «злачные» места) даже не поленилась выйти в зал и выборочно проверить билеты. После чего заявила: за такие деньги буду петь до посинения! А заодно пообещала бесплатно выступить на Дне города (спойлер — обещание она сдержала).

После концерта Елена в свойственной ей манере разъяснилась с поклонниками. По словам артистки, ее обворовали так же, как и пришедших на выступление.

«Это не я устанавливаю цены. Нормальные люди это понимают, — заявила поклонникам Ваенга. — Но некоторые почему-то считают, что артистка сама печатает билеты и сама их продает по 20 000 рублей, и кладет их себе в карман. На данный момент я не могу принести свои извинения, так как я не знаю даже, за что мне извиняться. Я знаю, что меня обманули со всех сторон, обгадили мое честное имя. Заработали на мне кучу бабла. И я из этого города буду уезжать еще и обхаянная. Ни одному человеку не приятно, когда его впутывают в дрязги, и быть без вины виноватым».