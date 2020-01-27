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Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

27.01.2020 12:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А Саснович и Кужмова проиграли



На теннисном турнире Australian Open белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал соревнований. В третьем круге они победили российско-американский дуэт Веронику Кудерметову и Элисон Риске — 5:7, 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час 52 минуты, передает Еврорадио.

Напомним, в одиночном разряде турнира Соболенко выбыла из соревнований уже в первом круге, проиграв испанке Карле Суарес-Наварро — 6:7, 6:7.

Тем временем, как передает sputnik.by, белорусско-словацкая пара Александра Саснович – Виктория Кужмова завершила выступление в парном разряде Открытого чемпионата Австралии, проиграв венгерке Тимее Бабош и выступающей за Францию Кристине Младенович – 6:7 (4:7), 3:6.

Ранее Саснович также выбыла из турнира и в одиночном разряде еще в первом круге.
 
 
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