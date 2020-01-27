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Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Источник материала: Партизан
А Саснович и Кужмова проиграли
На теннисном турнире Australian Open белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в четвертьфинал соревнований. В третьем круге они победили российско-американский дуэт Веронику Кудерметову и Элисон Риске — 5:7, 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час 52 минуты, передает
Напомним, в одиночном разряде турнира Соболенко выбыла из соревнований уже в первом круге, проиграв испанке Карле Суарес-Наварро — 6:7, 6:7.
Тем временем, как передает
Ранее Саснович также выбыла из турнира и в одиночном разряде еще в первом круге.
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А Саснович и Кужмова проиграли
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