ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заявки из Норвегии, Германии, Италии. Началась регистрация на X марафон «Гродно-Друскининкай»

27.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Заявки из Норвегии, Германии, Италии. Началась регистрация на X марафон «Гродно-Друскининкай»

Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в этом году пройдет 12 июля. Такая информация размещена на сайте бегового клуба «Run4Fun».

Заявки из Норвегии, Германии, Италии. Началась регистрация на X марафон «Гродно-Друскининкай»

Десятый, юбилейный марафон свяжет Беларусь и Литву дистанцией в 42,195 км. Трасса марафона измерена и сертифицирована Международной федерацией легкой атлетики. Традиционно, на старте и финише будет организован пограничный и таможенный контроль.

В этом году марафонцы будут стартовать из Друскининкая, а финишируют в Гродно на ЦСК «Неман». Регистрация для участия в спортивном состязании уже открыта. В числе первых подали заявки граждане Норвегии, Германии, Литвы, Италии и Беларуси. Возраст бегунов разный – самому старшему 61 год.

Заявки из Норвегии, Германии, Италии. Началась регистрация на X марафон «Гродно-Друскининкай»

Зарегистрироваться можно на официальном портале draugystesmaratonas.lt.

Трансграничный марафон – единственный на территории Республики Беларусь и Литовской Республики. Победителей определят в абсолютном зачете и в возрастных группах.

Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в этом году пройдет 12 июля. Такая информация размещена на сайте бегового клуба «Run4Fun». Десятый, юбилейный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика