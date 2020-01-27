Заявки из Норвегии, Германии, Италии. Началась регистрация на X марафон «Гродно-Друскининкай»

Источник материала: Вороновская газета





Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в этом году пройдет 12 июля. Такая информация размещена на сайте бегового клуба «Run4Fun».





Десятый, юбилейный марафон свяжет Беларусь и Литву дистанцией в 42,195 км. Трасса марафона измерена и сертифицирована Международной федерацией легкой атлетики . Традиционно, на старте и финише будет организован пограничный и таможенный контроль.

В этом году марафонцы будут стартовать из Друскининкая, а финишируют в Гродно на ЦСК «Неман». Регистрация для участия в спортивном состязании уже открыта. В числе первых подали заявки граждане Норвегии, Германии, Литвы, Италии и Беларуси. Возраст бегунов разный – самому старшему 61 год.





Зарегистрироваться можно на официальном портале draugystesmaratonas.lt.

Трансграничный марафон – единственный на территории Республики Беларусь и Литовской Республики. Победителей определят в абсолютном зачете и в возрастных группах.

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/