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Заявки из Норвегии, Германии, Италии. Началась регистрация на X марафон «Гродно-Друскининкай»
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в этом году пройдет 12 июля. Такая информация размещена на сайте бегового клуба «Run4Fun».
Десятый, юбилейный марафон свяжет Беларусь и Литву дистанцией в 42,195 км. Трасса марафона измерена и сертифицирована Международной
В этом году марафонцы будут стартовать из Друскининкая, а финишируют в Гродно на ЦСК «Неман». Регистрация для участия в спортивном состязании уже открыта. В числе первых подали заявки граждане Норвегии, Германии, Литвы, Италии и Беларуси. Возраст бегунов разный – самому старшему 61 год.
Зарегистрироваться можно на официальном портале draugystesmaratonas.lt.
Трансграничный марафон – единственный на территории Республики Беларусь и Литовской Республики. Победителей определят в абсолютном зачете и в возрастных группах.
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Международный марафон дружбы «Гродно-Друскининкай» в этом году пройдет 12 июля. Такая информация размещена на сайте бегового клуба «Run4Fun». Десятый, юбилейный...
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