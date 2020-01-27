ЦТ и выпускные экзамены могут объединить в Беларуси

Источник материала: Газета Авангард

В стране разработана соответствующая программа.

В настоящее время идут обсуждения. К дискуссии привлечены не только преподаватели, но и учащиеся.





В своем интервью министр образования Беларуси Игорь Карпенко отметил, что в текущем году в данном направлении значительных изменений не произойдет.

По словам министра, при этом данный вопрос в настоящее время актуален как никогда.

Потому что в школах выпускные экзамены проходят в одной форме, а вступительные экзамены в высшие учебные заведения в форме ЦТ.

Игорь Карпенко заметил, что нельзя принижать значение ЦТ, которое в свое время позволило решить ряд важных задач, повлияв в положительном ключе на уход от коррупционной составляющей.

Однако тесты не всегда могут раскрыть личность будущего студента.

Министр отметил, что сейчас рассматривается вопрос о возможном переходе на систему внутренних экзаменов, собеседований.

Предположительно, это позволит объединить выпускные экзамены и централизованное тестирование.

Соответствующая программа разработана, но для этого потребуется несколько лет, чтобы в полной мере перейти на такой режим поступления в вузы.

Напомним, в Беларуси в настоящее время проходит второй этап репетиционного тестирования.

После весеннего и последнего этапа такого тестирования абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование.

Даты летнего тестирования 2020 года пока не озвучены.

Фото: © Белновости