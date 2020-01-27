…Но топливо все равно нужно заготавливать

Источник материала: Кричевская жизнь

Хотя нынешняя зима и не характеризуется низкими температурами, но топ­ливо все равно заготавливать нужно, так как январь – это не май. С этого и начали разговор с директором филиала «Кричевский райтопсбыт» Могилевского коммунального областного унитарного производственного предприятия «Облтопливо» Олегом Рыжиковым.





– Олег Леонидович, каковы итоги работы коллектива филиала за минувший год?

– Сработали без убытков. Задание по поставкам и реализации топлива выполнено 1566 домовладений Кричевщины обес­печены дровами, 871 – торфобрикетом. Населению реализовано 2521 тонна торфобрикета, который филиал приоб­ретал на торфопредприя­тии «Днепровское», ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский», ОАО «ТБЗ Ляховичский». Населением приобретено 7556 кубометров дров, которые доставляли из Климовичского, Чаусского, Краснопольского лесхозов. Оказывали услугу и по распиловке древесины – 238 кубических метров. Часть сельских потребителей приобретают дрова на лесопромышленном складе, который находится в деревне Красная Буда. Дрова для склада мы заказываем в лесничестве, а потом доставляем потребителям собственным транспортом. При этом доставка потребителю обходится дешевле, чем если бы дрова пришлось завозить с территории филиала. В минувшем году 170 домовладельцев воспользовались этой услугой, в нынешнем – еще несколько. Подумали и о том, как удешевить доставку топлива потребителям, которые проживают в таких сельских населенных пунктах, как Молятичи, Ботвиновка, Сычики и др. Автомашина «КамАЗ» с прицепом, которая направляется на предприятие «Днепровское», на базе филиала грузится торфобрикетом или дровами и по пути на завод доставляет топливо двум домовладельцам, проживающим по пути следования. В этом случае доставка обходится в несколько раз дешевле. Далее автомашина следует на торфопредприятие, где загружается топливом и доставляет его на территорию филиала. К слову, торфобрикет здесь хранится в специальном ангаре, чем обеспечивается сох­ранность его качества.

– Как осуществляется доставка топлива сельским и городским потребителям?

– Доставить топливо на село помогают сельхозорганизации, в коллективных договорах которых занесено положение о предоставлении техники для доставки топлива один раз в год. Городским потребителям топливо доставляется собственным транспортом филиала. С этой целью используются «КамАЗ» с прицепом, трактор с прицепом, автомобиль «ГАЗ». Кроме того, есть в филиа­ле и трактор с прицепом, оборудованный гидроманипулятором.

Коллектив у нас дружный, сплоченный. Так, добросовестно относится к своим должностным обязанностям водитель автомашины «­КамАЗ» Александр Агеев. В коллективе филиала он трудится одиннадцатый год. Занят на доставке топлива как потребителям, так и с предприятия «Днепровское» на территорию филиа­ла. Человек это ответственный, боле­ющий за порученное дело, поэтому служит примером для других. А в нашем коллективе такое отношение к порученному делу – норма.

Записал Д. Владимиров.

На снимке: водитель автомашины «­КамАЗ» А. Агеев.