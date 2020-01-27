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Опубликованы первые подробности авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант

27.01.2020 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны первые детали расследования авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, передает sportbox.


Reuters

Как сообщает источник, перед крушением вертолет резко набирал высоту. Непосредственно перед падением пилот сообщил авиадиспетчерам о намерении подняться и преодолеть слой низкой облачности.

В воскресенье в 9.06 по местному времени (20.06 по Минску) вертолет Брайанта вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна. Первое сообщение о крушении поступило в службу 911 в 9.47 (20.47).

За несколько минут до аварии авиадиспетчер сообщил пилоту, что тот находится «слишком низко для отслеживания полета» — в холмистой местности радары не работают на малых высотах. При этом помощь с земли была необходима в связи с густым утренним туманом.

Диспетчеры предупредили пилота о недостаточной видимости в зоне Бербанка — северного пригорода Лос-Анджелеса — и дали разрешение на следование по указанному маршруту. Проследовав на север вдоль федеральной трассы № 5 и затем на запад вдоль Вентура-фриуэй, около 9.40 вертолет повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря.

После этого он начал падать и ударился о горный склон на высоте около 420 метров. В этот момент его скорость составляла около 160 узлов (300 километров в час), а вертикальная скорость падения достигала 20 метров в секунду.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает источник, перед крушением вертолет резко набирал высоту.
 
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