Будет ли весна 2020 года ранней? Смотрим на народные приметы

Источник материала: Газета Авангард

Если верить народным приметам, то весна в Беларуси будет поздней, дождливой и холодной.

Нынешняя зима удивляет белорусов аномально тёплой погодой: почти два зимних месяца уже позади, однако за это время в Беларусь так и не пришли морозы и снегопады.





Согласно данным интернет-сайтов, специализирующихся на прогнозах погоды, вплоть до середины февраля в Беларуси будет по-прежнему аномально тепло: в некоторых регионах столбик термометра покажет +10, а из осадков можно ожидать только кратковременные дожди.

Синоптики пока не берутся прогнозировать погоду на весенние месяцы, однако погоду можно узнать не только благодаря метеооборудованию.

Не секрет, что существуют народные приметы, которые могут предсказать погоду на недели вперёд. Давайте узнаем, какую погоду можно ожидать весной 2020 года, судя по народным приметам?

Народные приметы, предсказывающие погоду в марте

Если на Рождество погода была тёплой, то весна будет холодной.

Каким был первый день января, таким будет и первый день весны.

Если январь был холодный, то весна будет богата на осадки.

Если январь был тёплым, то март будет по-зимнему холодным.

Если в январе морозов не было, значит весна будет поздней и холодной, а лето – очень жарким.

Если январь был снежный и морозный, то весна будет дождливая.

Если весь январь шёл снег, то всё лето будут идти дожди.

Если верить этим народным приметам, то весна в Беларуси будет поздней, дождливой и холодной.

В старые времена люди определяли также погоду на весну по последним дням января. Считалось, что если 29-31 января погода тёплая, то весна будет холодной.

Остаётся лишь ждать, чтобы узнать, какая же на самом деле в Беларуси будет весна.

Стоит отметить, что белорусские синоптики также прогнозируют холодную весну.

Как сообщила в эфире ОНТ начальник отдела гидрологии и агрометеорологии Гроднооблгидромета Светлана Березина, до конца января в Беларуси не ожидается морозов.

Вероятно, что и снегопадов белорусы зимой не увидят.

Зато март может удивить белорусов по-настоящему зимней погодой.

Как отметили метеорологи, зима в Беларуси сдвинется на март. Не исключено, что в марте будет достаточно холодно и снежно.

Стоит отметить, что из-за изменения климата в последние годы зима в Беларуси становится по-европейски мягкой.

Фото: © Белновости