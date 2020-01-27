Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри

Источник материала: Газета Авангард

Воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств покорили зрителей и растопили сердца жюри XXII открытого регионального фестиваля-конкурса детского творчества «Рождественская музыкальная лестница».

В 22-й раз жлобинская земля встречала участников фестиваля, для которых стало доброй традицией собираться всем вместе в праздник Рождества. Дворец культуры металлургов стал центром притяжения тех, кто живет творчеством, объединив всех и каждого в одну большую семью.

17 разнообразных конкурсных номеров, посредством которых юные артисты стремились передать песенное и танцевальное искусство, вызвали настоящий восторг у зрителей и профессионального жюри. А они в свою очередь не скупились на бурные аплодисменты, всячески поддерживая талантливых земляков.

Все участники были награждены дипломами, призами и сладкими подарками. Определены семь лауреатов, среди которых образцовый хореографический коллектив «Простор» (учитель Наталья Пескова), Евгений Титов и Анна Куриленко (учитель Инна Орлова). С заслуженными наградами с фестиваля вернулись Ксения Козлова, Валерия Савкова, Анна Казакова (учитель Инна Орлова) и образцовый ансамбль народной песни «Танок» (учитель Ольга Радченко). Специальным призом жюри отметило нашу юную звездочку Валерию Михаленко.

В этот раз Гран-при XXII «Рождественской музыкальной лестницы» остался на Жлобинщине. Его обладателями стала танцевальная группа образцового ансамбля «Лявонiха».















Наталья МАКСИМОВА

Фото из архива

Буда-Кошелевской ДШИ