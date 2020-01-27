ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри

27.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств покорили зрителей и растопили сердца жюри XXII открытого регионального фестиваля-конкурса детского творчества «Рождественская музыкальная лестница».

В 22-й раз жлобинская земля встречала участников фестиваля, для которых стало доброй традицией собираться всем вместе в праздник Рождества. Дворец культуры металлургов стал центром притяжения тех, кто живет творчеством, объединив всех и каждого в одну большую семью.

17 разнообразных конкурсных номеров, посредством которых юные артисты стремились передать песенное и танцевальное искусство, вызвали настоящий восторг у зрителей и профессионального жюри. А они в свою очередь не скупились на бурные аплодисменты, всячески поддерживая талантливых земляков.

Все участники были награждены дипломами, призами и сладкими подарками. Определены семь лауреатов, среди которых образцовый хореографический коллектив «Простор» (учитель Наталья Пескова), Евгений Титов и Анна Куриленко (учитель Инна Орлова). С заслуженными наградами с фестиваля вернулись Ксения Козлова, Валерия Савкова, Анна Казакова (учитель Инна Орлова) и образцовый ансамбль народной песни «Танок» (учитель Ольга Радченко). Специальным призом жюри отметило нашу юную звездочку Валерию Михаленко.

В этот раз Гран-при XXII «Рождественской музыкальной лестницы» остался на Жлобинщине. Его обладателями стала танцевальная группа образцового ансамбля «Лявонiха».

Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри
Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри
Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри
Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри
Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри
Воспитанники Буда-Кошелевской ДШИ покорили зрителей и растопили сердца жюри

Наталья МАКСИМОВА
Фото из архива
Буда-Кошелевской ДШИ

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воспитанники Буда-Кошелевской детской школы искусств покорили зрителей и растопили сердца жюри XXII открытого регионального фестиваля-конкурса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликованы первые подробности авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика