Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Источник материала: Аргументы и факты

В Мельбурне продолжается первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. Успешно преодолела третий круг соревнований белоруска Арина Соболенко в парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.

Белорусско-бельгийский дуэт в упорном трехсетовом поединке был сильнее россиянки Вероники Кудерметовой и американки Элисон Риск – 5:7, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Australian Open-2020 Соболенко и Мертенс поспорят с сестрами из Тайваня Хао-Чин Чань и Латиша Чань.

А вот Александра Саснович вместе со словачкой Викторией Кужмовой не смогли пробиться в четвертьфинал. В матче третьего круга они уступили второй паре турнира француженке Кристине Младенович и венгерке Тимеа Бабош – 6:7 (4:7), 3:6.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2020 завершится 2 февраля.