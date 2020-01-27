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Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

27.01.2020 12:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Фото из открытых источников

В Мельбурне продолжается первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. Успешно преодолела третий круг соревнований белоруска Арина Соболенко в парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс.

Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге WTA

Белорусско-бельгийский дуэт в упорном трехсетовом поединке был сильнее россиянки Вероники Кудерметовой и американки Элисон Риск – 5:7, 6:3, 6:2. За выход в полуфинал Australian Open-2020 Соболенко и Мертенс поспорят с сестрами из Тайваня Хао-Чин Чань и Латиша Чань.

А вот Александра Саснович вместе со словачкой Викторией Кужмовой не смогли пробиться в четвертьфинал. В матче третьего круга они уступили второй паре турнира француженке Кристине Младенович и венгерке Тимеа Бабош – 6:7 (4:7), 3:6.

Открытый чемпионат Австралии по теннису-2020 завершится 2 февраля.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает борьбу на первом в нынешнем сезоне турнире Большого шлема.
 
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