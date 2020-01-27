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«Лучший проект – 2019»

27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Лучший проект – 2019»

Смотр-конкурс районных и первичных организаций ОО «Белорусский союз женщин» «Лучший проект-2019» проводился в Год малой родины. Направлен на активизацию деятельности район­ных (городских) и первичных организаций, обмен опытом и передовыми наработками, а также развитие гражданской инициативы, привлечение внимания общест­венности к деятельнос­ти структурных организаций Белорусского союза женщин. Для участия в нем были представлены проекты 49 организаций в номинациях «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «Волна памяти. Символы малой родины», «За мир, международное сотрудничество и дружбу», «Третий возраст», «За чистый дом, чистую страну, чистую планету». Одним из победителей в номинации «Волна памяти. Символы малой родины» стала первичная организация ОО «БСЖ» библиотечной сети.
Председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Галина Кирпичева:
– ОО «БСЖ» – объединение женщин, действующее по их воле и в их интересах, создавае­мое для участия в управлении государственными делами, отстаивания в органах законодательной и исполнительной влас­тей прав и законных интересов женщин, семьи, детей. В райо­не создано 25 первичных организаций. В них входят женщины, занимающие активную жизненную позицию. Первичная организация библиотечной сети – одна из самых активных. А награда в смотре-конкурсе – еще одно свидетельство, что женщины на Кричевщине – важная составляющая гражданского общества. В Год малой родины особое внимание уделяется духовности, культуре, а также развитию и процветанию родного края. Активисты первичных организаций занимают активную позицию и в общественно-политической жизни страны – выступают в качестве членов избирательных комиссий, наблюдателей на выборах. Принимают участие во многих мероприятиях, посвященных памятным и знаменательным датам, – Дню женщин, Дню семьи, Дню матери, Международному дню защиты детей. Они – участники акций и флеш-акций «Подарите весне улыбку!», «Возьмите себе кусочек счастья», «Когда смеются дети», «Беларусь против табака», «Все краски жизни для тебя!» (посвящена Дню матери), «Чтение – дело семейное!», «Наши дети», «Кричевщина против наркотиков» и др. Желание творить добро, оставаться неравнодушными, гуманными – основные качества, которые помогают решать проб­лемы, продиктованные жизнью. Руководитель централизованной библиотечной системы Валентина Бачкова – неравнодушный человек и участник всех добрых дел. Она руководит работой по информационно-правовому обслуживанию семьи, материнства и детства. А это – актуальное направление работы централизованной библиотечной системы в контексте демографической ситуации в стране. В результате осуществляется правовое информирование и безвозмездное юридическое консультирование с привлечением юристов, педагогов, представителей исполнительной власти. В работе руководителя учреждения – много направлений, которые отвечают основополагающим принципам ОО «БСЖ». А еще – это инициативный, активный и ответственный человек, который внес большой вклад в разработку концепции и подготовку к участию в смотре-конкурсе районных и первичных организаций БСЖ «Лучший ­проект-2019».
Председатель первичной организации библиотечной сети Елена Лисичкина:
– Первичная организация библиотечной сети общественного объединения «Белорусский союз женщин» начала свою деятельность в 2002 году и объединяет более тридцати работниц учреждения. Деятельность осуществляется на общественных началах. В нашем стремительном темпе жизни, несмотря на всю загруженность на работе, дома, женщины являются активной и инициативной частью общества и готовы решать еще многие социальные задачи и проб­лемы. Наш девиз – «Есть желание – будут возможности. Будут действия – появится результат». Женщин, объединившихся в первичной организации, в первую очередь интересуют проблемы семьи, профилактика семейного неблагополучия, защита прав детей, формирование осознанного материнства, сохранение репродуктивного здоровья молодых людей. С этой целью проходит ряд мероприятий: «круглые столы» по актуальной тематике, встречи с творческими людьми, с представителями духовенства, акции и т.д. Женщины библиотечной сети принимают участие в работе Белорусского общества Красного Креста, ОСВОД, поддерживают другие инициативы. Участвуют во многих общественно-политических, культурно-массовых акциях. Главное – мы работаем сообща, что позволяет реализовать себя.
Записал Д. Владимиров.
На снимке: (слева-направо) Е. Лисичкина, Г. Кирпичева, В. Бачкова.

 
 
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Смотр-конкурс районных и первичных организаций ОО «Белорусский союз женщин» «Лучший проект-2019» проводился в Год малой родины. Направлен на активизацию...
 
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