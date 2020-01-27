Когда в Беларуси совместят выпускной экзамен в школе с ЦТ?

«Централизованное тестирование решило ряд важных задач, как, например, уход от коррупционной составляющей в этой области. Но вместе с тем не всегда за тестом мы видим личность будущего специалиста», – отметил Игорь Карпенко.

Также министр подчеркнул, что сейчас разрабатывается система возможного совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием. «Пока идет обсуждение. Для этого потребуется определенный период – где-то примерно 2-3 года», – заявил Игорь Карпенко.

Министр образования рассказал и о возможных изменениях во вступительной кампании в 2020 году. «Нынешняя вступительная кампания будет проходить по тем правилам, которые существуют. Хотя определенные изменения в правила приема мы сегодня тоже готовим», – добавил он.