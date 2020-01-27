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Топливо на АЗС с 26 января подорожало на 1 копейку
Источник материала: Myfin
Цена 1 литра моторного топлива теперь составляет:
бензин АИ-92-К5-Евро - 1,68 рубля,
бензин АИ-95-К5-Евро - 1,78 рубля,
бензин АИ-98-К5-Евро - 2 рубля,
ДТ - 1,78 рубля.
Это уже четвертое в январе 2020 года повышение розничных цен на автомобильное топливо.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси автомобильное топливо на автозаправочных станциях с 26 января вновь подорожало на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим .
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