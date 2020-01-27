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Топливо на АЗС с 26 января подорожало на 1 копейку

27.01.2020 12:48 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Цена 1 литра моторного топлива теперь составляет:

бензин АИ-92-К5-Евро - 1,68 рубля,

бензин АИ-95-К5-Евро - 1,78 рубля,

бензин АИ-98-К5-Евро - 2 рубля,

ДТ - 1,78 рубля.

Это уже четвертое в январе 2020 года повышение розничных цен на автомобильное топливо.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси автомобильное топливо на автозаправочных станциях с 26 января вновь подорожало на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим .
 
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