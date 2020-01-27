Источник материала: Кричевская жизнь

30 января 2020 г. первый заместитель председателя райисполкома Артемьева Ольга Ивановна (курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, приватизация, торговля) проводит выездной прием граждан в районном Центре культуры ГУК «Цент­рализованная клубная система Кричевского района» (ул. Ленинская, 38).

Начало приема – 18.00. Прием проводится по предварительной записи.

Предварительная запись на прием осуществляется в рабочие дни, с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в кабинетах №№ 111, 113; либо по тел. ­26 638, 26 611.