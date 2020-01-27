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Прием граждан
27.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
30 января 2020 г. первый заместитель председателя райисполкома Артемьева Ольга Ивановна (курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, приватизация, торговля) проводит выездной прием граждан в районном Центре культуры ГУК «Централизованная клубная система Кричевского района» (ул. Ленинская, 38).
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30 января 2020 г. первый заместитель председателя райисполкома Артемьева Ольга Ивановна (курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, приватизация, торговля)...
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