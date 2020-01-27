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Не поверите! Качанова занялась вырубкой сквера в Грушевке

27.01.2020 12:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам местных жителей, которые встречались с главой Совета Республики Натальей Кочановой по поводу сквера, в субботу днем она приехала в Грушевку и сказала не вырубать деревья, пока идет разбирательство.



В субботу утром местные жители вышли в сквер и облагораживали территорию. После того, как все разошлись, в сквере появились Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак. На встречу также пригласили одного из местных жителей, который был до этого на приеме у главы Качановой.

— Она хотела посетить сквер еще в пятницу. Но встречу она не хотела афишировать, чтобы в спокойной обстановке посмотреть на происходящее. Поэтому мне позвонили, когда она уже была в сквере. Какое-то время осмотр места был без меня. Когда я пришел, мне задали несколько уточняющих вопросов, где построят дом и где будут вырубать деревья, потому что на приеме мы показывали это только на бумаге, — говорит местный житель.

Чуть позже на встречу пришел директор компании-застройщика «Датч Стар» Денис Заморец.

— Сказали, что с ним будут отдельно общаться в Мингорисполкоме. Дали устное предписание: на время проверки документов не вырубать деревья и не проводить строительные работы на этой территории.

Информацию о встрече в Грушевском сквере в приемной Совета Республики не подтвердили и не опровергли — сказали, что Наталью Кочанову еще не видели в здании. В Мингорисполкоме такой информацией также не владеют.


Напомним, местные жители в последние дни активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». 

Люди выходили на акции, вызвали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к Лукашенко. После этого ходили на прием к Качановой, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации.

О приезде высоких чиновников предупредили и коммунальные службы, которые последние два дня наводили марафет в микрорайоне — высаживали деревья вдоль проспекта Дзержинского и убирали листву в сквере.
 
 
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По словам местных жителей, которые встречались с главой Совета Республики Натальей Кочановой по поводу сквера, в субботу днем она приехала в Грушевку и сказала не...
 
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