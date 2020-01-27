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5 неочевидных поводов сходить к эндокринологу

27.01.2020 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Простуда, «стресс» и постоянная усталость могут быть совсем не тем, что вы думаете, предупреждает «Здоровье Mail.ru».


Фото: burst.shopify.com

Першит в горле

Этот симптом, как правило, связывают с простудой. «Кто-то чихнул в метро или где-то продуло», — думаете вы. Но такие же ощущения могут возникнуть и из-за нарушений в работе щитовидной железы и ее изменений с формированием узлов.

«Это заболевания щитовидной железы, которые приводят к повышению или снижению ее функции», — объясняет кандидат медицинских наук, врач диетолог-эндокринолог Наталья Фадеева.

В случае снижения функции щитовидки (гипотиреоз) из-за отека голосовых связок может проявиться и «огрубение голоса», говорит врач. Такой «низкий тембр» вполне можно принять за простуженный голос.

Дрожь в руках и во всем теле, учащенное сердцебиение и повышенная температура тела с выраженной мышечной слабостью, которые тоже похожи на симптомы гриппа или простуды, вполне могут оказаться признаками проблем в работе эндокринной системы.

Сильно выпадают или растут волосы

Эндокринная система отвечает за гормоны, которые контролируют всевозможные процессы в организме. Один из этих процессов — рост волос. Поэтому поводом обратиться к эндокринологу может быть и слишком интенсивное выпадение волос, и внезапно начавшийся рост волос там, где их не было или просто не должно быть в таком количестве.

Правда, паниковать не стоит, если на расческе остается немного волос: ежедневное выпадение небольшого количества волос на самом деле нормально.

Проблемы с весом

Интенсивность обмена веществ в организме также регулируют гормоны, за которые отвечают щитовидная железа, надпочечники, гипофиз, поджелудочная железа. Проблемы с функционированием этих органов могут выражаться в быстром наборе веса, или же наоборот, слишком быстром похудении.

Тиреотоксикоз (повышенная функция щитовидной железы) может сопровождаться следующими симптомами: быстрым снижением массы тела, повышенным аппетитом, учащением стула.

В случае снижения функции (гипотиреоза) в организме замедляются обменные процессы, человек набирает вес, появляются отеки, объясняет Наталья Фадеева.

Как правило, все эти проявления сопровождаются проблемами с аппетитом: он либо повышенный, либо наоборот, совсем пропадает. Также может появиться сухость во рту. Подобные симптомы, в том числе и жажда, и учащенное мочеиспускание, особенно ночью, зуд кожи, боли и жжение в ногах, даже снижение зрения, могут говорить о повышенном уровне сахара в крови, предупреждает врач.

Усталость и раздражительность

Постоянное чувство усталости и плохое настроение вообще не принято воспринимать как тревожный сигнал, а зря. Довольно часто это один из самых неочевидных, но очень неприятных признаков эндокринологических проблем.

Если усталость и нежелание что-либо делать не проходит даже после отдыха, если вдруг началась беспричинная депрессия, или же происходят периодически перепады настроения, не стоит все просто списывать на стресс и нелюбимую работу.

Тревожным симптомом является и излишняя раздражительность, а свидетельствовать о наличии проблемы может даже напряженное выражение лица, рассказывает Наталья Фадеева.

Не получается сконцентрироваться, клонит в сон

Если раньше вам легко удавалось справляться с многочисленными задачами, вести несколько проектов, и вдруг внезапно стало сложно что-либо успевать — это тоже повод проверить эндокринную систему.

Для заболеваний щитовидной железы, которые приводят к нарушению ее функции, характерны и такие проблемы, когда вдруг мысли начинают «скакать» и трудно сконцентрироваться на чем-то, сосредоточить внимание, возникают проблемы с восприятием.

В случае снижения функции щитовидки, по словам Фадеевой, характерна сонливость — люди иногда даже засыпают в самых неподходящих местах. Такие симптомы опасно игнорировать — ведь запущенный гипотиреоз может угрожать жизни.

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