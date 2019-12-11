Как детство в неблагополучной семье сказывается на будущих отношениях? 10 пунктов, в которых вы узнаете себя

Источник материала: Tut.by

Маша Дарманская , блогер, чей аккаунт в инстаграме регулярно попадает в подборки Wonderzine, Cosmopolitan, Tjournal и Lady.mail.ru о лучших блогерах, пишущих об отношениях и сексе в русскоязычном интернете, опубликовала пост, в котором многие женщины найдут себя.

Родители настолько заняты своими внутренними конфликтами, дурными привычками, карьерой, лаем друг на друга или чем угодно еще, что им некогда узнать как дела у ребенка. Интерес сводится к «покажи дневник» и «ну, и как ты там опять накосячил?». Отсутствует истинное внимание, нежность, принятие любых эмоций ребенка — особенно «неванильных». Например: нельзя плакать, сердиться, бояться, беситься на родителей.

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Потому что родители точно так же избегают себя настоящих. В дисфункциональной семье нельзя просто взять и поговорить по-доброму о своих чувствах без того, чтобы тебе припомнили, что все страдают, что надо держаться бодрячком и не жаловаться, что это не боль, а тебе показалось, что «ты еще не видела настоящей боли».

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Ребенок пытается получить участие взрослого в своих проблемах, а получает новую дозу чувства вины. Ведь мама рожала, ночей не спала. А тут я с очередной ерундой.



Фото: pinterest.com

Эти эмоции не пропадают, они консервируются внутри. Это бомба с часовым механизмом. Накапливаясь, они превращаются в скрытую депрессию, незаметно пожирают изнутри.

Если сложно вспомнить детство в принципе, если вспоминая неприятные эпизоды первым делом оправдываешь и защищаешь родителя или вовсе не можешь назвать свои чувства, даже когда тонешь в них — это показательно.

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Главный щит недолюбленных детей — отрицание чувств, проблем, себя, то есть принятие маски. Подыгрывание дисфункциональной семье, уверенность, что настоящий ты — бесполезное чмо.

Как это сказывается на отношениях?

1. Тебе вообще не хочется их иметь. Под любым предлогом отказываешься от близости в длительных стабильных союзах. Любишь женатых, геев, жителей Новой Зеландии, космонавтов.

2. Ищещь тех, кому можно служить. Не благополучных людей, а персонажей, которых можно спасать, опекать, исправлять.

3. Тянешься к эмоционально холодным. Влюбляешься безответно или любишь явно сильнее, чем любят тебя. «Славные парни», которые испытывают взаимность и обещают стабильность, кажутся скучными, отношения с ними не складываются.

4. Готова зайти сколько угодно далеко, лишь бы «спасти брак» .

5. Готова взять на себя бОльшую часть вины за то, что происходит в отношениях.

6. Внутренне ты уверена, что не имеешь права наслаждаться жизнью.



Фото: pinterest.com

7. Вся твоя жизнь посвящена контролю над партнером. Ты маскируешь это как желание «быть полезной».

8. Ты живешь не реальностью, а мечтой о том, какими отношения станут, когда ты их исправишь.

9. Не можешь долго продержаться без отношений. И без атмосферы драмы в них.

10. Ты избегаешь ответственности за свою собственную жизнь, предпочитая уходить в волнующие романы и решение чужих сложностей.

Вопрос: зачем копаться в прошлом и обвинять родителей?

Если вам удобнее жить в отрицании — скатертью дорога. Если вы хотите передавать свои родовые травмы по наследству — никто с этим ничего не сможет сделать, бОльшая часть мира живет именно так. «Копается в прошлом» и в самом себе человек, который чувствует в этом необходимость и пользу для себя, который хочет исцелить душу, найти формулу истинной любви и передать ее своим партнерам, детям, друзьям, родителям.

Ну, или кратко: просто надоедает наступать на те же грабли и испытывать чувства 3-летнего ребенка в 30 лет.

А как бы вы ответили на вопрос «зачем копаться в прошлом?». Осознание детских обид вам помогло в жизни?