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Труп мужчины обнаружен в погребе в Шумилинском районе

27.01.2020 11:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информацию о возгорании работники МЧС получили вечером 26 января, сообщает официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Двухквартирный одноэтажный дом горел открытым пламенем.

Одна из квартир была не жилой, во второй проживал пенсионер 1954 года рождения. Когда начался пожар, он находился в доме. Его тело было обнаружено спасателями в погребе на глубине 1,5 м в комнате, под слоем обрушивших конструкций. 

Пожар уничтожил в доме кровлю, потолочное перекрытие, имущество. Повреждены стены. 

Проводится проверка. Причина пожара устанавливается, передает ЧП Беларусь. 
 
 
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Информацию о возгорании работники МЧС получили вечером 26 января, сообщает официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
 
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