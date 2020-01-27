Сенько отчитался президенту, как таможня билась за каждую копейку, чтобы вытянуть план

Источник материала: Ежедневник



фото: newsbel.by

Глава ГТК на встрече с Лукашенко рассказал, как сработала таможня в прошлом году.

Юрий Сенько рассказал, что прогноз Минфина по таможенным платежам был выполнен на 100,5%". В республиканский бюджет поступило свыше 9,065 млрд рублей платежей. Это почти на 400 млн рублей меньше, чем в 2018 году. Причиной сокращения поступлений стало снижение производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%).

Компенсировать эти издержки удалось за счет сбора 406 млн рублей НДС, акциза, ввозных таможенных пошлин, уплачиваемых физическими лицами. «Эта работа велась целенаправленно, чтобы ни одна копейка не была потеряна и все они поступили в доход государства. Работа продолжается, аналогичные задачи стоят и на текущий год", - цитирует главу ГТК БЕЛТА .

Всего за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и вывоз перемещено 111 млн т товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года: в основном из-за снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом. При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% до 17,5 млн т, из них 11,4 млн т - в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта также выросло на 5,1% до 2,3 млн единиц.