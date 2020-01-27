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Нацбанк Украины представил новую банкноту

27.01.2020 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нацбанк Украины представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которые планируется ввести в обращение с 25 февраля. Фото новых банкнот обнародовала пресс-служба НБУ, сообщает korrespondent.net.


Фото: НБУ

«По дизайну она подражает новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года», — говорится в сообщении.

Новая 200-гривневая купюра будет иметь те же размер и цвет, что и раньше. На лицевой стороне неизменно будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной — въездная башня Луцкого замка. Портрет поэтессы теперь будет изображен не с правой стороны купюры, а в центре.

Отмечается, что на купюре будут рельефные элементы, «шероховатость которых будет ощущаться на ощупь», а также элемент в виде двух полосок для людей с нарушенным зрением.

В Нацбанке подчеркнули, что банкноты той же стоимости 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно, а новыми банкнотами будут обменивать ветхие купюры, таким образом новых 200-гривневых банкнот в обращении будет становиться все больше.

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Дизайн новой 200-гривневой банкноты будет соответствовать новым купюрам 20, 100, 500 и 1000 гривен.
 
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