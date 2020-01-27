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В Ивановском районе в ДТП пострадал водитель
27.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 06:15 часов. По предварительной информации: 21-летний водитель управлял автомобилем «Фольксваген Поло».
Двигаясь на восьмом километре автодороги Р-144 «Иваново-Мохро-гр.Украины», по направлению от деревни Мохро к Иваново, на закруглении дороги вправо, не справился с управлением, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла сегодня около 06:15 часов. По предварительной информации: 21-летний водитель управлял автомобилем «Фольксваген Поло». Двигаясь на...
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