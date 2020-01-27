В Ивановском районе в ДТП пострадал водитель

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 06:15 часов. По предварительной информации: 21-летний водитель управлял автомобилем «Фольксваген Поло».





Двигаясь на восьмом километре автодороги Р-144 «Иваново-Мохро-гр.Украины», по направлению от деревни Мохро к Иваново, на закруглении дороги вправо, не справился с управлением, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.







В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение.

Проводится проверка.



Госавтоинспекция еще раз напоминает, находясь за рулем, нужно быть предельно внимательными. Учитывая погодные условия, придерживаться зимнего стиля вождения, выбирать безопасную скорость вождения и быть бдительными при поворотах.