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В Ивановском районе в ДТП пострадал водитель

27.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 06:15 часов. По предварительной информации: 21-летний водитель управлял автомобилем «Фольксваген Поло».

В Ивановском районе в ДТП пострадал водитель

Двигаясь на восьмом километре автодороги Р-144 «Иваново-Мохро-гр.Украины», по направлению от деревни Мохро к Иваново, на закруглении дороги вправо, не справился с управлением, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

В Ивановском районе в ДТП пострадал водитель


В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, находясь за рулем, нужно быть предельно внимательными. Учитывая погодные условия, придерживаться зимнего стиля вождения, выбирать безопасную скорость вождения и быть бдительными при поворотах.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 06:15 часов. По предварительной информации: 21-летний водитель управлял автомобилем «Фольксваген Поло». Двигаясь на...
 
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