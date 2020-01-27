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Сильно битые, без бамперов и стекол. В Минске нашли «кладбище» каршеринговых машин

27.01.2020 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Видел за МКАД много разбитых каршеринговых машин, прямо целое кладбище битых авто», — рассказал читатель Андрей. Поврежденные авто сервиса Anytime парень увидел возле СТО на улице Монтажников. По машинам вполне можно оценить тяжесть аварий, в который попадают пользователи сервиса.


СТО, возле которого стоят поврежденные машины Anytime находится на улице Монтажников, 9 корпус 3. Машины стоят здесь в ожидании ремонта. По периметру здания мы насчитали около двадцати автомобилей, по ним можно оценить тяжесть аварий, в которые попадают пользователи сервиса


Например, перед главными воротами СТО стояло пять-шесть машин, две из которых со значительными «травмами»: выбитые боковые стекла дверей были залеплены клеенкой на скотче, передняя часть авто разбита так, что бампера и фар нет, крыша капота смята, как лист бумаги и из-под нее виден покореженный двигатель.


На заднем дворе тяжело «раненых» каршеринговых машин больше, на некоторых из них стерта краска, вогнуты внутрь двери, кривые крылья, взорвавшиеся подушки безопасности, много авто с поврежденной передней частью. Два автомобиля были полностью закрыты клеенкой, а за ними в углу — большая куча серых, серебряных и оранжевых кузовных деталей.


В службе каршеринга Anytime AUTO.TUT.BY рассказали, что за время работы сервиса (с сентября 2018 года — прим. ред.) повреждения получили около ста автомобилей. По статистике, в месяц происходит около 10 ДТП, из-за которых авто требуют серьезного ремонта на СТО. Но чаще у машин появляются незначительные повреждения лакокрасочного покрытия, бамперов, кузова — потому что водителям приходится маневрировать в плотном городском потоке, переулках, на тесных парковках.


Основная причина ДТП с каршеринговыми авто — невнимательность водителя при парковке. На втором месте — нарушение ПДД, в том числе и другими участниками движения.

В большинстве случаев при авариях виноваты пользователи сервисом. В службе это объясняют тем, что для многих водителей это первая поездка на незнакомом автомобиле, на это нужно время для привыкания.


— Если ДТП произошло по вине нашего клиента, то мы требуем возместить ущерб. Его размер для клиента мы определяем с учетом положений нашего договора присоединения. Мы всегда находим общий язык в таких вопросах, — подчеркивают в компании.

Anytime обслуживает свои машины только на сертифицированных сервисах, которые предлагают качественные услуги по оптимальной для компании цене. Сотрудники каршеринга говорят, что это позволяет сократить прежде всего себестоимость поездки, а следовательно — стоимость поездки для клиента. А если авто повредил клиент, то низкая стоимость ремонта — это преимущество для него.

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Теги: Минск
 
 
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