Би-2 опубликовали запись концерта с симфоническим оркестром. Звучит очень круто

Источник материала: Tut.by

Группа Би-2 опубликовала запись прошлгоднего московского концерта «Горизонт событий с оркестром LIVE». Сет-лист состоит из треков одноименного альбома и десятка других хитовых композиций. Все они, как вы уже поняли, были исполнены группой по-новому — вместе с симфоническим оркестром. Послушайте, какой получилась эта коллаборация.

Напомним, что 6 июня одна из самых популярных рок-групп современности выступит в Минске со своим лучшим шоу под названием NewBest. Концерт состоится на новом стадионе «Динамо». На этой площадке группа будет выступать впервые и ожидает рекордное количество зрителей — 35 000 человек.

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