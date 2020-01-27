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Би-2 опубликовали запись концерта с симфоническим оркестром. Звучит очень круто

27.01.2020 13:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа Би-2 опубликовала запись прошлгоднего московского концерта «Горизонт событий с оркестром LIVE». Сет-лист состоит из треков одноименного альбома и десятка других хитовых композиций. Все они, как вы уже поняли, были исполнены группой по-новому — вместе с симфоническим оркестром. Послушайте, какой получилась эта коллаборация.

 

Напомним, что 6 июня одна из самых популярных рок-групп современности выступит в Минске со своим лучшим шоу под названием NewBest. Концерт состоится на новом стадионе «Динамо». На этой площадке группа будет выступать впервые и ожидает рекордное количество зрителей — 35 000 человек.

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Теги: Минск
 
 
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Сет-лист состоит из треков одноименного альбома и десятка других хитовых композиций. Все они, как вы уже поняли, были исполнены группой по-новому - вместе с...
 
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