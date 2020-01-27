Российский посол уверен: переговоры по газу завершатся успешно

Sputnik . По его словам, не нужно волноваться и нагнетать обстановку вокруг переговоров по газу, передает





"То, что подписал, в том числе, посол Беларуси Владимир Семашко в ушедшем году протокол на январь и февраль, дает полную гарантию поставок газа по цене, которая была в прошлом году" - напомнил дипломат.





Мезенцев отметил, что эта цена не повысилась ни на один доллар - 127 долларов за тысячу кубических метров.





"Я убежден в том, что стороны продолжат успешные переговоры и достигнут единого сбалансированного взаимовыгодного результата", - сказал посол.





В проекте госбюджета на 2020 год цена на российский газ для Беларуси заложена на уровне 2019-го, что составляет 127 долларов за 1 тысячу кубических метров.





В конце 2019 года "Газпром" и Беларусь подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.



