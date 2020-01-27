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«Очень переживаем, чтобы ничего не случилось». В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

27.01.2020 13:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

PR-директор Натальи Андрейченко сообщил о том, что актриса пропала в Мексике.

Сообщение было опубликовано в Instagram со ссылкой на PR-директора Яна Трунцева. Он сообщил, что актриса не выходила на связь более суток.   

25 января Наталья Андрейченко гостила в подруги в Канкуне (курортный город в Мексике). Днем актриса собралась уезжать, а до этого она жаловалась на плохое самочувствие и усталость.  

Ян Трунцев:   
В последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта. После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀  

«Очень переживаем, чтобы ничего не случилось». В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко
Фото: instagram.com/natalya_andreychenko 

Подругу актрисы – Марэт – он поблагодарил за оперативную связь с ним.

По словам PR-директора, он лично звонит Наталье – но ни на российский номер, ни на американский невозможно дозвониться.

Ян Трунцев пообещал сообщить новости, как только они появятся.

«Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось». 

В ответе подписчикам, которые начали переживать за актрису и предложили начать обзванивать соседей, Ян Трунцев отметил, что «ее дом находится в очень удаленном районе, где практически безлюдно. Рядом всего несколько домов. Контактов соседей, к сожалению, нет». Сейчас близкие и коллеги актрисы начинают обзванивать больницы. 

Люди в материале: Наталья Андрейченко, Ян Трунцев
 
 
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PR-директор Натальи Андрейченко сообщил о том, что актриса пропала в Мексике. Сообщение было опубликовано в Instagram со ссылкой на PR-директора Яна Трунцева. Он сообщил,...
 
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