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«Очень переживаем, чтобы ничего не случилось». В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко
Источник материала: СТВ
PR-директор Натальи Андрейченко сообщил о том, что актриса пропала в Мексике.
Сообщение
25 января Наталья Андрейченко гостила в подруги в Канкуне (курортный город в Мексике). Днем актриса собралась уезжать, а до этого она жаловалась на плохое самочувствие и усталость.
Ян Трунцев:
Подругу актрисы – Марэт – он поблагодарил за оперативную связь с ним.
По словам PR-директора, он лично звонит Наталье – но ни на российский номер, ни на американский невозможно дозвониться.
Ян Трунцев пообещал сообщить новости, как только они появятся.
В ответе подписчикам, которые начали переживать за актрису и предложили начать обзванивать соседей, Ян Трунцев отметил, что «ее дом находится в очень удаленном районе, где практически безлюдно. Рядом всего несколько домов. Контактов соседей, к сожалению, нет». Сейчас близкие и коллеги актрисы начинают обзванивать больницы.
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PR-директор Натальи Андрейченко сообщил о том, что актриса пропала в Мексике. Сообщение было опубликовано в Instagram со ссылкой на PR-директора Яна Трунцева. Он сообщил,...
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