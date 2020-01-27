В Минске на пешеходном переходе «легковушка» сбила маму с коляской

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января на улице Харьковской в Минске. По информации ГАИ, 28-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Вместе с ней был ребенок, которого она перевозила в коляске.

В это время со стороны проспекта Жукова двигалась Honda, водитель которой совершил наезд на девушку. Отмечается, что за несколько секунд до столкновения мама успела оттолкнуть коляску с ребенком в сторону и малыш не пострадал.

В результате происшествия 28-летняя девушка получила ушиб ноги. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.