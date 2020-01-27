Лукашенко поздравил женскую сборную Беларуси с победой на ЧЕ по индор-хоккею

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы по индор-хоккею, который проходил во Дворце спорта в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«На протяжении всего турнира в борьбе с лидерами мирового рейтинга вы проявили высочайшее спортивное мастерство, твердый характер, командную сплоченность и волю к победе, — говорится в поздравлении. — Пусть ваш успех послужит примером для других белорусских спортсменов».

Глава государства также выразил признательность тренерскому штабу и всем тем, кто внес вклад в завоевание сборной Беларуси титула чемпионок Европы.

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