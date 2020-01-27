|
Лукашенко поздравил женскую сборную Беларуси с победой на ЧЕ по индор-хоккею
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы по индор-хоккею, который проходил во Дворце спорта в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в
«На протяжении всего турнира в борьбе с лидерами мирового рейтинга вы проявили высочайшее спортивное мастерство, твердый характер, командную сплоченность и волю к победе, — говорится в поздравлении. — Пусть ваш успех послужит примером для других белорусских спортсменов».
Глава государства также выразил признательность тренерскому штабу и всем тем, кто внес вклад в завоевание сборной Беларуси титула чемпионок Европы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы по индор-хоккею, который проходил во Дворце...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)