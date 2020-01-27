Приглашение, от которого нельзя было отказаться: Лукашенко согласился присутствовать на Параде Победы в Москве

"Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве", - сказал Мезенцев.





Впрочем, приглашение было сделано так, что от него было трудно отказаться, так как содержало намек-угрозу.





"Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой", - говорил в декабре Владимир Путин по этому поводу. А подобные ошибки Владимир Владимирович помнит долго.





На саммите СНГ в Ашхабаде Путин предложил лидерам стран СНГ приехать в Россию на памятные мероприятия.









В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Росси Владимир Путин пригласил на празднование президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона. Также были направлены приглашения главам государств СНГ, Южной Осетии и Абхазии, Китая, Индии и Пакистана, Франции и Соединенных Штатов.