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Приглашение, от которого нельзя было отказаться: Лукашенко согласился присутствовать на Параде Победы в Москве

27.01.2020 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Путина присутствовать на Параде Победы 9 мая текущего года в Москве, сообщил посол РФ Дмитрий Мезенцев журналистам в Минске в понедельник.

"Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве", - сказал Мезенцев.

Впрочем, приглашение было сделано так, что от него было трудно отказаться, так как содержало намек-угрозу. 

"Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой", - говорил в декабре Владимир Путин по этому поводу. А подобные ошибки Владимир Владимирович помнит долго. 

На саммите СНГ в Ашхабаде Путин предложил лидерам стран СНГ приехать в Россию на памятные мероприятия.


В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Президент Росси Владимир Путин пригласил на празднование президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона. Также были направлены приглашения главам государств СНГ, Южной Осетии и Абхазии, Китая, Индии и Пакистана, Франции и Соединенных Штатов.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Путина присутствовать на Параде Победы 9 мая текущего года в Москве, сообщил посол РФ Дмитрий...
 
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