Занятия по боевой готовности в Вооруженных Силах Республики Беларусь

Источник материала: Кобринский вестник

В соответствии с Планом подготовки к выполнению задач по предназначению органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск Кобринского района в 2019/2020 учебном году с 21 по 24 января в объединенном военном комиссариате Кобринского и Жабинковского районов были проведены занятия по боевой готовности.



Так, 22 января под руководством начальника группы территориальной обороны военного комиссариата Кобринского и Жабинковского районов подполковника Павла Бондаря были поведены занятия с офицерами запаса, предназначенными для комплектования территориальных войск района. В ходе проведения занятий был отработан ряд вопросов, обусловленных выполнению обязанностей офицерами согласно своему штатно-должностному предназначению, а также принципам формирования и комплектования территориальных войск района.

Также были проведена тренировка с администрацией пункта приема личного состава территориальных войск, на которой рассматривались вопросы слаженности действий должностных лиц и порядок работы пункта приема.







Тренировка в управлении формированием органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск, проведенная в рамках проведения занятий по боевой готовности, показала, что все должностные лица группы управления формированием Кобринского районного исполнительного комитета способны отрабатывать возложенные на них вопросы на высоком уровне.

Павел БОНДАРЬ, начальник группы территориальной обороны, подполковник.