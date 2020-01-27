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Спасатели Несвижчины провели профилактическую беседу

27.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» работники Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям встретились с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками в центре безопасности.

Спасатели Несвижчины провели профилактическую беседу

Спасатели Несвижчины провели профилактическую беседу

В ходе встречи спасатели Несвижчины провели профилактическую беседу с присутствующими, привели примеры возникновения пожаров в районе по причине неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения, напомнили правила пожарной безопасности, порядок сообщения о пожаре в службу МЧС, действия в случае возникновения пожара и правила пользования первичными средствами пожаротушения.

После проведения профилактической беседы присутствующим был продемонстрирован видеоролик о вреде алкогольных напитков и опасности курения в постели. Затем сельчан района провели в имитированную жилую комнату, где более подробно разобрали устройство и правила эксплуатации печного отопления, а также рассказали о недопущении оставления без присмотра включенных в сеть электроприборов.

Порадовало спасателей то, что встреча была проведена в виде диалога. На всех этапах мероприятия работнику РОЧС задавали множество вопросов о том, как правильно сжигать мусор на приусадебном участке, как устанавливается автономный пожарный извещатель и где его приобрести, что же делать, если в доме все же случился пожар, на что получили компетентные ответы

В заключение встречи всем собравшимся вручили наглядно-изобразительную продукцию и еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.


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