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Финалист «Минуты славы» покажет в Минске иллюзионное шоу

27.01.2020 14:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иллюзионное шоу «Спящая красавица» от Виктора Шишко — финалиста юбилейного сезона «Минуты славы» на Первом канале — пройдет в Минске в феврале и марте. Билеты уже в продаже.


Фото предоставлено организаторами

Белорус Виктор Шишко участвовал не только в «Минуте славы», но и в телепроекте «Удиви меня!» на ТВ-3, а в качестве специального гостя — в телепроектах Tu si que vales от Canale-5 (Италия) и Le Plus Grand Cabaret на France 2 & TV5 Monde (Франция).

Бессмертную историю любви ждет полное «переиздание», а не очередная «кавер-версия». «Спящая Красавица» XXI века — оригинальное иллюзионное шоу, в котором великий сюжет Шарля Перро стал лишь отправной точкой в безграничной фантазии создателей проекта. У этой сказки богатейшая сценическая биография. Более чем за 300 лет ее существования сюжет неоднократно видоизменяли, но именно шоу Шишко продемонстрирует неожиданный взгляд на любимую с детства историю.

Завораживающие трюки с людьми, перемещаемыми в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и так же внезапно появляющимися, объединены волшебной историей, которая красной нитью проходит через все шоу. По своему масштабу, красочности и уровню исполнения иллюзионных трюков «Спящая красавица» по праву может сразиться в борьбе за первенство с лучшими мировыми развлекательными шоу.

Тонны декораций и специальной аппаратуры, роскошные костюмы, магические спецэффекты и трюки, возможные только в сказках, не только удивят любого, но и откроют для вас двери в мир иллюзий. А самые бесстрашные зрители даже смогут стать участниками невероятных фокусов и убедиться в реальности происходящего, самостоятельно проверив иллюзионную аппаратуру. Главным в этой программе являются зрелищные трюки, большинство из которых созданы Виктором Шишко и не имеют аналогов в мире.

Когда: 8 и 29 февраля, 14 марта. Сеансы в 15.00 18.00

Где:

Сколько: 24 и 26 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Иллюзионное шоу «Спящая красавица» от Виктора Шишко - финалиста юбилейного сезона «Минуты славы» на Первом канале - пройдет в Минске в феврале и марте. Билеты уже в...
 
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