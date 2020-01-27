ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском районе Audi сбила нетрезвого пенсионера на проезжей части

27.01.2020 14:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 января примерно в полдевятого вечера в Гродненском районе произошёл наезд на пьяного пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 19-летний водитель Audi ехал по дороге Гродно – Заречанка. В какой-то момент иномарка сбила мужчину, который шёл по проезжей части во встречном направлении. 

В Гродненском районе Audi сбила нетрезвого пенсионера на проезжей части
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Пенсионер получил серьёзные травмы и был доставлен в медучреждение. Пострадавший не был обозначен фликером. Обстоятельства ДТП выясняются. 

На прошлой неделе в Толочинском районе фура сбила мужчину.

Пешеход получил смертельные травмы – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 января примерно в полдевятого вечера в Гродненском районе произошёл наезд на пьяного пешехода.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Успеть к 3 февраля: как в Ухани строят больницу для больных короновирусом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика