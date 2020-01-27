В Гродненском районе Audi сбила нетрезвого пенсионера на проезжей части

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 января примерно в полдевятого вечера в Гродненском районе произошёл наезд на пьяного пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 19-летний водитель Audi ехал по дороге Гродно – Заречанка. В какой-то момент иномарка сбила мужчину, который шёл по проезжей части во встречном направлении.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Пенсионер получил серьёзные травмы и был доставлен в медучреждение. Пострадавший не был обозначен фликером. Обстоятельства ДТП выясняются.

На прошлой неделе в Толочинском районе фура сбила мужчину.