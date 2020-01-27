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В Гродненском районе Audi сбила нетрезвого пенсионера на проезжей части
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 января примерно в полдевятого вечера в Гродненском районе произошёл наезд на пьяного пешехода.
Как
Пенсионер получил серьёзные травмы и был доставлен в медучреждение. Пострадавший не был обозначен фликером. Обстоятельства ДТП выясняются.
На прошлой неделе в Толочинском районе фура сбила мужчину.
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Новости Беларуси. 26 января примерно в полдевятого вечера в Гродненском районе произошёл наезд на пьяного пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
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