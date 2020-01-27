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Успеть к 3 февраля: как в Ухани строят больницу для больных короновирусом

27.01.2020 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В китайском городе Ухане на днях началось строительство больницы для заразившихся коронавирусом на 1000 мест. 3 февраля она уже должна принять первых больных.

Напомним, за образец для новой клиники взяли пекинскую больницу" Сяотаншань", которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии. 

По планам властей, нынешняя больница должна быть сдана 1 февраля и принять первых пациентов 3 февраля.

Работы ведутся круглосуточно. В сели появилось видео с первый дней стройки.


Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Китае от короновируса уже умерло 80 человек, более 2000 тысяч заболели.
 
 
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В китайском городе Ухане на днях началось строительство больницы для заразившихся коронавирусом на 1000 мест. 3 февраля она уже должна принять первых больных.
 
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