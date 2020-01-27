|
Успеть к 3 февраля: как в Ухани строят больницу для больных короновирусом
Источник материала: Партизан
В китайском городе Ухане на днях началось строительство больницы для заразившихся коронавирусом на 1000 мест. 3 февраля она уже должна принять первых больных.
Напомним, за образец для новой клиники взяли пекинскую больницу" Сяотаншань", которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии.
По планам властей, нынешняя больница должна быть сдана 1 февраля и принять первых пациентов 3 февраля.
Работы ведутся круглосуточно. В сели появилось видео с первый дней стройки.
Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в Китае от короновируса уже умерло 80 человек, более 2000 тысяч заболели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В китайском городе Ухане на днях началось строительство больницы для заразившихся коронавирусом на 1000 мест. 3 февраля она уже должна принять первых больных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)