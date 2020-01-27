Задержаны руководители всех четырех сахарных заводов Беларуси?

О задержании директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича и главы Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова пишут белорусские СМИ. Руководители двух других белорусских предприятий по производству сахара, по данным источников, также задержны.

По информации издания «Наша нива», инцидент связан с задержкой рейса на Мюнхен 24 января.

Ранее сообщалось, что самолет в этот день долетел до границы с Чехией и был посажен в Гродно. Там с борта сняли 6 человек, это были семьи Миронова и Криштаповича. Пассажирам тогда объявили, что самолет вернули в Беларусь по техническим причинам (на дозаправку).

Тем временем источники издания SlutskGorod сообщили о задержании директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника.

«Наша Нива», ссылаясь на блогера Nexta, утверждает, что задержан и директор четвертого, Скидельского комбината. В приемной предприятия корреспонденту «Нашей Нивы» сообщили, что Дмитрия Егорова нет на рабочем месте.