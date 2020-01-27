Нефтяник из Канады увидел, как у трех котят хвосты вмерзли в лед. Посмотрите, что он придумал

Источник материала: Tut.by

В канадской провинции Альберта работник нефтяной компании во время планового обхода заметил трех котят, хвосты которых примерзли ко льду. Самостоятельно освободиться они не могли, поэтому мужчина придумал оригинальный способ помочь котятам. Правда, для этого пришлось пожертвовать кружкой кофе. Посмотрите, что он придумал!