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Неофициально: "звезду уголовного сыска" наградили медалью - через день за ним пришли чекисты
Источник материала: Партизан
В соцсетях распространяется информация про очередное громкое задержание в Беларуси.
Как утверждает телеграм-канал Nexta, КГБ взял под стражу экс-руководителя 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимира Тихиню - по слухам, за взятку.
"Особой пикантности ситуации придаёт то, что всего за два дня до этого, 22 января, он получил почётную медаль МВД. В отставку со своего поста офицер ушёл чуть более месяца назад, 16 декабря.
До этого высокопоставленный сотрудник МВД неоднократно мелькал в прессе, его называли "грозой воров в законе" и "звездой уголовного сыска", - пишет телеграм-канал.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Более того, Владимир Тихиня известен как офицер с чистой репутацией.
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В соцсетях распространяется информация про очередное громкое задержание в Беларуси.
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