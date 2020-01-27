ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неофициально: "звезду уголовного сыска" наградили медалью - через день за ним пришли чекисты

27.01.2020 14:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В соцсетях распространяется информация про очередное громкое задержание в Беларуси.

Как утверждает телеграм-канал Nexta, КГБ взял под стражу экс-руководителя 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимира Тихиню - по слухам, за взятку. 

"Особой пикантности ситуации придаёт то, что всего за два дня до этого, 22 января, он получил почётную медаль МВД. В отставку со своего поста офицер ушёл чуть более месяца назад, 16 декабря

До этого высокопоставленный сотрудник МВД неоднократно мелькал в прессе, его называли "грозой воров в законе" и "звездой уголовного сыска", - пишет телеграм-канал. 

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Более того, Владимир Тихиня известен как офицер с чистой репутацией.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соцсетях распространяется информация про очередное громкое задержание в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Имена финалистов нацотбора на «Евровидение-2020» назовут сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика