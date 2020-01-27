Имена финалистов нацотбора на «Евровидение-2020» назовут сегодня

Источник материала: Вороновская газета





Прослушивание претендентов на участие в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2020» проходит сегодня в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании, передает корреспондент БЕЛТА .

Сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by по традиции ведет онлайн-трансляцию прослушивания. Всего для участия в нацотборе на «Евровидение-2020» в адрес медиахолдинга поступили 95 заявок, около 30 из них — от иностранных исполнителей. Однако согласно положению нацотбора, последние не могли продолжить борьбу за право представлять Беларусь на международном конкурсе. В итоговом списке конкурсантов — 49 исполнителей и групп. Прослушивание проводится в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокала любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Максимальная продолжительность композиции — три минуты.

По итогам прослушивания до 12 участников финала определит экспертная фокус-группа. В ее составе руководитель музыкального вещания Белорусского радио Татьяна Якушева, певец и телеведущий Георгий Колдун, представительница Беларуси на «Евровидении-2019» ZENA, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, участники «Евровидения-2017» группа NaviBand, певец и композитор Юрий Селезнев, художественный руководитель вокального ансамбля «Камерата» Ольга Воробьева, руководитель вокальной студии Яна Станкевич, художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.

Как рассказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании , список финалистов будет опубликован сегодня в Telegram-канале АТН, вечером имена счастливчиков озвучат в новостных выпусках на «Беларусь 1».

Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей «Беларусь 1» и «Беларусь 24» ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды) в мае.

Проект организован Белтелерадиокомпанией — единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза — и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.

https://www.belta.by