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Имена финалистов нацотбора на «Евровидение-2020» назовут сегодня
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Прослушивание претендентов на участие в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2020» проходит сегодня в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании, передает корреспондент
Сайт Белтелерадиокомпании
По итогам прослушивания до 12 участников финала определит экспертная фокус-группа. В ее составе руководитель музыкального вещания Белорусского радио Татьяна Якушева, певец и телеведущий Георгий Колдун, представительница Беларуси на «Евровидении-2019» ZENA, председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, участники «Евровидения-2017» группа NaviBand, певец и композитор Юрий Селезнев, художественный руководитель вокального ансамбля «Камерата» Ольга Воробьева, руководитель вокальной студии Яна Станкевич, художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская.
Как рассказали в пресс-службе
Финальный гала-концерт состоится не позднее 6 марта. Телезрителей «Беларусь 1» и «Беларусь 24» ожидает шоу, во время которого можно будет наряду с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять нашу страну на 65-м конкурсе песни «Евровидение» в Роттердаме (Нидерланды) в мае.
Проект организован Белтелерадиокомпанией — единственным в Беларуси членом Европейского вещательного союза — и Министерством культуры, которое выступает соорганизатором. Положение о проекте размещено на сайте медиахолдинга.
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Прослушивание претендентов на участие в национальном отборочном туре конкурса песни «Евровидение-2020» проходит сегодня в студии «600 метров» Белтелерадиокомпании,...
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