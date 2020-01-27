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В этом году в Минской области откроют сразу два технопарка

27.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Беларуси продолжают развивать инновационную инфраструктуру. В этом году запланировано открытие сразу нескольких технопарков, в том числе и в Минской области.
В этом году в Минской области откроют сразу два технопарка

Как сообщил 21 января на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, новые объекты появятся в Борисове, Молодечно, Бобруйске, Орше и Барановичах.

Напомним, всего в Беларуси действует 16 технопарков и 9 центров трансфера технологий. Такие учреждения есть во всех областных центрах, в том числе в Пинске, Новополоцке, Горках и других регионах.

К слову, на сегодняшний день в Минской области функционирует единственный технопарк, расположенный в Смолевичском районе. В его составе зарегистрировано несколько резидентов, которые производят оборудование для троллейбусов, дизель-генераторы и др. А к 2021 году в парке планируют создать 100 дополнительных рабочих мест.

Источник: mlyn.by


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В Беларуси продолжают развивать инновационную инфраструктуру. В этом году запланировано открытие сразу нескольких технопарков, в том числе и в Минской
 
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