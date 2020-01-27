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Курсы валют на 27 января: курс доллара 2.1201, курс евро 2.339, российский рубль 3.3982

27.01.2020 13:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

27.01.2020: итоги торгов БВФБ

27 января 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1201, курс евро – 2.339, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3982.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0071 рубля до 2.1201, что составило 0.34%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0136 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0051 (0.22%), на 27 января 2020 курс составил 2.339. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0043 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0196 рублей (0.57%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0003 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
30 587 100 40 621 400 19 227 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.08 – 2.119 рублей, курс продажи доллара 2.122 – 2.16. Евро можно было продать в диапазоне 2.28 – 2.335 рублей, купить – 2.339 – 2.39.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=62.6 (стоимость 1 доллара равна 62.6 российских рубля),
  • EUR/USD=1.103 (1 евро стоит 1.103 доллар),
  • EUR/RUB=69.05 (69.05 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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27 января 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1201, курс евро 2.339, курс российского рубля составил 3.3982.
 
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