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Зима наконец? Погода в Горках на неделе
27.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Плюсовая температура продержится до середины этой недели, а в конце января синоптики обещают небольшое похолодание и даже метель.
28 января будет 0…+1 °С с мокрым снегом на протяжении дня.
В среду, 29 января, дождь и мокрый снег продолжатся. Обещают 0…+3 °С и сильный ветер в первой половине суток.
30 января прогнозируют около нуля и метель с ветром.
В пятницу, 31 января, днем будет около нуля, а к ночи похолодает до минус трех. Снегопад продолжится.
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Плюсовая температура продержится до середины этой недели, а в конце января синоптики обещают небольшое похолодание и даже метель. 28 января будет 0…+1 °С с...
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