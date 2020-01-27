Зима наконец? Погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Плюсовая температура продержится до середины этой недели, а в конце января синоптики обещают небольшое похолодание и даже метель.





28 января будет 0…+1 °С с мокрым снегом на протяжении дня.

В среду, 29 января, дождь и мокрый снег продолжатся. Обещают 0…+3 °С и сильный ветер в первой половине суток.

30 января прогнозируют около нуля и метель с ветром.

В пятницу, 31 января, днем будет около нуля, а к ночи похолодает до минус трех. Снегопад продолжится.