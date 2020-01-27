Александр Ильясевич назначен начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома

Представляя руководителя, председатель облисполкома Александр Генрихович Турчин отметил, что Александр Иосифович обладает всеми теми качествами и компетенциями, которые необходимы главному идеологу области.

Александр Ильясевич трудовой путь начал в своем родном Мядельском районе. С 2003 по 2004 года он работал в управлении по труду и социальной защите населения райисполкома. После этого стал первым секретарем Мядельского районного общественного объединения БРСМ, а позже – вторым секретарем областного комитета ОО БРСМ. С 2007 года был главным специалистом, а позже начальником отдела главного управления идеологической работы Минского облисполкома. С 2010 по 2018 год на разных должностях работал в Администрации Президента Республики Беларусь. Несколько лет возглавлял главное идеологическое управление Администрации Президента Республики Беларусь. До настоящего времени был заместителем начальника управления транспорта, информатизации и связи – заведующим отделом информатизации и связи Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.