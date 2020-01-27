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Следить за распространением короновируса можно online. В интернете появился сервис для мониторинга ситуации
27.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Онлайн-сервис работает в режиме реального времени. Его
На интерактивной карте показаны страны, где есть случаи заболевания. На данный момент наибольшее количество зараженный в Китае – 2737 человек. Заболевание зарегистрировано почти во всех регионах КНР, в Пекине и Шанхае. Вспышки зафиксированы в Австралии, США, Таиланде, Франции, Японии, Вьетнаме, Малайзии и других странах.
От коронавируса уже погибли 80 человек. Заражены почти 2800.
Как сообщалась ранее, коронавирус 2019-nCoV обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань. Источником стали дикие животные.
По симптоматике вирус похож на ОРВИ: насморк, головная боль, кашель, боль в горле, лихорадка, общее ощущение нездоровья. Для людей с ослабленной иммунной системой, детей и пожилых людей коронавирус может оказаться смертельным.
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Следить за распространением короновируса можно online. В интернете появился сервис для мониторинга ситуации
Онлайн-сервис работает в режиме реального времени. Его разработали специалисты Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса...
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