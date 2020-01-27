Следить за распространением короновируса можно online. В интернете появился сервис для мониторинга ситуации

Источник материала: Вороновская газета





Онлайн-сервис работает в режиме реального времени. Его разработали специалисты Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

На интерактивной карте показаны страны, где есть случаи заболевания. На данный момент наибольшее количество зараженный в Китае – 2737 человек. Заболевание зарегистрировано почти во всех регионах КНР, в Пекине и Шанхае. Вспышки зафиксированы в Австралии, США, Таиланде, Франции, Японии, Вьетнаме, Малайзии и других странах.

От коронавируса уже погибли 80 человек. Заражены почти 2800.





Как сообщалась ранее, коронавирус 2019-nCoV обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань. Источником стали дикие животные.

По симптоматике вирус похож на ОРВИ: насморк, головная боль, кашель, боль в горле, лихорадка, общее ощущение нездоровья. Для людей с ослабленной иммунной системой, детей и пожилых людей коронавирус может оказаться смертельным.

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