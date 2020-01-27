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Французский и физкультура – горецкие школьники победили на областной олимпиаде

27.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Дипломов первой степени на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам удостоены одиннадцатиклассники — Дарья Цыркунова по французскому языку (гимназия № 1) и Евгений Мазаев по дисциплине «физическая культура и здоровье» (Добровский УПК-ДС-СШ). Будущие выпускники заработали по 100 баллов без сдачи ЦТ по этим предметам.

 

Французский и физкультура – горецкие школьники победили на областной олимпиаде

Дарья Цыркунова конкретно ехала за победой, второе место даже не рассматривала.

 

В прошлом году Дарья также была первой в области, но 100 баллов к ЦТ та победа не давала. В этом году вместе с педагогом Валентиной Высоцкой поставили амбициозную цель, и Даша ее достигла, все получилось так, как задумали. По выполнению заданий ей было легче прошлого раза, а психологически сложнее, призналась школьница.

 

Французский и физкультура – горецкие школьники победили на областной олимпиаде
Валентина Николаевна рада за свою целеустремленную, трудолюбивую, очень ответственную ученицу. Отмечает ее большой потенциал, насколько важна для нее мотивированность в достижении определенной цели, — тогда Даша уверенно работает на результат.

 

Конечно, и многолетний опыт участия в олимпиадах также ведет к победе, а девушка пришла на эти первенства еще с начальной школы, и у нее не было ни разу второго места на районных этапах, в 9-м классе участвовала в областном туре в числе десятиклассников и заняла 3-е место.

 

Французский и физкультура – горецкие школьники победили на областной олимпиаде
Почему из трех возможных иностранных языков выбрала французский? Как сказала Даша, это был совет и решение отца Ивана Павловича, который, несмотря на то что изучал немецкий, все годы учебы стимулировал интерес к языку. И она очень благодарна ему за удачный выбор. Ей нравится этот язык, люди, которые на нем говорят, актеры. Теперь ей открыты возможности учить другие романские языки и тот же анг­лийский, испанский. Все это поможет в будущей профессии.

 

Евгений Мазаев тоже очень целеустремленный молодой человек. В прошлом году он завоевал Диплом 3-й степени на ІІІ этапе республиканской олимпиады.

 

Французский и физкультура – горецкие школьники победили на областной олимпиаде
Евгений Мазаев (справа на фото) —  самый спортивный парень в школе.

 

Вернувшись в школу, твердо сказал: на следующей олимпиаде у меня будет первое место! Целый год парень целенаправленно тренировался: каждое утро начинал с пробежки, занимался в спортзале, на стадионе, зимой на лыжах. Также много читал, ведь тестирование в теоретическом туре олимпиады требует большой эрудиции, знаний по биологии, физио­логии, истории. Единственный минус — негде было тренироваться в плавании, поэтому сражаться с разрядниками по этому виду спорта было нелегко. Но за счет лучших показателей по другим видам состязаний Женя вышел в победители.

 

Французский и физкультура – горецкие школьники победили на областной олимпиаде
Евгений Мазаев — гордость школы, первый помощник учителя физкультуры Евгения Бондарева (справа на фото).

 

Евгений — победитель районных соревнований и турниров, областных многоборий (в составе команды рай­она), очень любит игровые виды спорта, особенно волейбол. Он инициатор и организатор спортивных игр, тренировок, соревнований, за ним тянутся остальные ребята.  Как считают педагоги и директор школы Елена Романова, слагаемыми очередной победы Евгения стали его уникальные способности и высокая мотивация, профессионализм и индивидуальный подход учителя, заинтересованность и поддержка родителей в развитии способностей ребенка.

 

Французский и физкультура – горецкие школьники победили на областной олимпиаде

 

Такая любовь к спорту, скорее всего, передалась ему по наследству. В семье физкультура и спорт не просто увлечение, а образ жизни. Оба родителя преподаватели БГСХА. При этом мама Ольга Александровна разрядница по бадминтону, занимается теннисом, папа Иван Александрович — футболист. И, как рассказал Женя, бабушка с дедушкой — мастер спорта СССР и КМС по фехтованию.

С олимпиад у многих ребят начинается дорога к победам на рес­публиканских и международных турнирах, перед ними открываются широкие возможности попасть без экзаменов и ЦТ в желаемый вуз, побывать на президентском балу, увидеть зарубежье.

 

Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Дипломов первой степени на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам удостоены одиннадцатиклассники — Дарья Цыркунова по французскому...
 
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