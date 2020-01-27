Аспирантка БГСХА рассказала, почему связала жизнь с наукой

Источник материала: Горецкий вестник

«Научные исследования в сельском хозяйстве всегда будут актуальны», — считает аспирант кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных БГСХА Екатерина Парханович.







После окончания гимназии № 1 Екатерина по совету родителей поступила на факультет биотехнологии и аквакультуры. А точнее пошла по стопам отца Евгения Васильевича Дубежинского. Он тоже окончил зоо­фак (название факультета до 2015 года). Девушка выбрала специальность «Зоотехния», специализацию «Птицеводство». С первого курса отец советовал заняться наукой. И это логично, ведь он — доцент, кандидат сельскохозяйственных наук (ныне — заведующий межвузовской научно-исследовательской лабораторией мониторинга и управления качеством высшего аграрного образования). Во всех начинаниях всегда поддерживала Екатерину и мама Валентина Ивановна. Ей, учителю начальных классов гимназии № 1, отличнику просвещения, грели душу успехи дочери.

«С мамой ходила в школу, а с папой — в вуз. Любому человеку важно чувствовать, что родные его любят, понимают, готовы во всем помочь. Когда есть опора, тогда и большую уверенность в себе ощущаешь. Спасибо родителям, что они всегда со мной рядом!»

С учебой Екатерина справлялась с легкостью. За хорошие результаты была удостоена стипендии специального фонда Президента Беларуси, Благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Целеустремленная девушка не упустила возможности получить параллельно еще одно образование. Поступила в Высшую школу агробизнеса по специальности «Экономика и управление на предприятии». Так что по окончании учебы получила два диплома. Однако с вузом Екатерина не спешила прощаться. Она поступила в магистратуру. Там ее руководителем была доцент Инесса Брониславовна Измайлович. Магистрантке удалось поучаствовать в программе по обмену студентами «Эразмус». В польском сельхозяйственном университете в Кракове провела пять месяцев.

За время учебы Екатерина опубликовала 36 статей.

«Поступление в аспирантуру было осознанное, — подчеркивает Екатерина. — Даже не рассматривала другие варианты. За эти годы пришла к выводу, что моя цель — связать жизнь с наукой».

Если ранее работы Екатерины была ориентированы на птицеводство, то в аспирантуре вектор научной деятельности изменился. Тема диссертации «Вторичные продукты пивоваренной промышленности в кормлении молодняка крупного рогатого скота». Серьезная работа ведется в данном направлении под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Василия Федоровича Радчикова, заведующего лабораторией кормления и физиологии питания КРС РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» в Жодино. Контакты с ним были налажены еще в магистратуре, когда возникла необходимость в консультациях по определенным вопросам.

«На данный момент проведена производственная проверка технологии приготовления и использования полнорационных кормосмесей с оптимальной дозой введения солода пивоваренного с использованием вторичных ресурсов пищевой промышленности для молодняка КРС при выращивании на мясо».

«Осталось все результаты обработать и свести в диссертацию».

Екатерина Парханович приняла участие в Государственной научно-технической программе «Агропромкомплекс-2020» на 2016-2020 гг., в 4-х международных научно-практических конференциях. Было напечатано 15 статей, из них по теме диссертационной работы 14 статей (3 — в сборниках ВАК, 11 — в материалах конференции).

«Научные исследования в области сельского хозяйства всегда будут актуальны, — подчеркивает Екатерина. — При этом важно, чтобы на первых этапах молодым ученым помогали опытные и грамотные руководители. Они всегда укажут верное направление, предостерегут от некоторых ошибок, да и будут держать в постоянном тонусе. Мне повезло с руководителями. Всем искренне благодарна за помощь».

С сентября Екатерина Парханович сама обучает студентов, выступает в роли ассистента кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных, которой заведует профессор, доктор сельскохозяйственных наук Иван Степанович Серяков. С теплом и пониманием относятся к ней преподаватели, в том числе доцент Дануся Станиславовна Долина, за которой девушка закреплена. Коллеги во всем ей помогают, подсказывают и направляют. И кто знает, может, в скором времени уже Екатерина Парханович станет руководителем и крепкой опорой для студентов, которые делают первые шаги в науке.

Валерия Дроздовская