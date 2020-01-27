Бесплатная бизнес-школа для женщин «Я сама» работает в Горках

Источник материала: Горецкий вестник







Около 40 женщин разных возрастов из Горок, Мстиславля, Кричева, Орши и даже Минской области обучаются в бесплатной бизнес-школе «Я сама», которая 25-26 января впервые проходит в бизнес-инкубаторе «StartUP». Тренинг для представительниц прекрасного пола организовали в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики «Малые города» при финансовой поддержке России и компании Visa. В качестве преподавателей успешные бизнесвумен, которые делятся собственным опытом построения успешного дела, а также посвящают женщин в тонкости работы и рассказывают о трудностях и способах борьбы с ними. В частности, в первый день бизнес-тренер, консультант ИПМ Татьяна Чуяшова прокомментировала типичные ошибки женщин-предпринимателей, с помощью интерактивных методик представила, где и как найти идеи для собственного дела и протестировать их. В специальном мотивационнлм блоке рассказала, как преодолеть психологические барьеры, найти свои сильные стороны и зоны роста. Бизнес-тренер, сертифицированный коуч ICU Наталья Низовцова научила, как за короткий срок проверить нишу и просчитать бизнес идею, представила прибыльные в 2019 году отрасли для начала бизнеса и возможности финансирования женского предпринимательства (кредиты, лизинг, инвестиции), поделилась секретами эффективного тайм-менеджмента «мама, жена, бизнес-леди», планирования и целеполагания. Сегодня, 26 января, эксперты расскажут, как правильно подобрать персонал, провести переговоры, построить личный бренд, поделятся успешными маркетинговыми стратегиями. Подробности читайте нас траницах газеты «Горецкий вестник».

Елена АГЕЙЧИК





































































































Фото Михаила ЛЕВЦОВА