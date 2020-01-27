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Горячие линии по применению новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций

27.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Горячие линии по применению новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций пройдут с 21 января по 28 февраля в Могилевской области. Специалисты Могилевского областного объединения профсоюзов, а также районных и городских объединений профсоюзов будут отвечать на вопросы граждан в понедельник с 10.00. до 12.00 и среду с 14.00 до 16.00.

Телефон горячей линии — 72-2-67 (Горецкое районное объединение профсоюзов).


 
Теги: Могилев
 
 
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Горячие линии по применению новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций пройдут с 21 января по 28 февраля в Могилевской области. Специалисты...
 
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