Команда Горецкого района участвует в областной зимней спартакиаде работников АПК

Источник материала: Горецкий вестник

Команда Горецкого района принимает участие в XV областной зимней спартакиаде работников АПК, которая проходит 24-25 января в агрогородке Восход Могилевского района. Соревнования организованы в пятнадцатый раз. Традиционно участники сражаются за награды в нескольких видах спорта: волейболе, шашках, пулевой стрельбе, гиревом спорте, дартсе и др. Лыжные гонки и эстафету из-за отсутствия снежного покрова в этом году заменили на легкоатлетический кросс.





































Бежит Евгений Плевко, преподаватель БГСХА

«Областная зимняя спартакиада – наша добрая традиция, которую с удовольствием поддерживают работники сельскохозяйственной отрасли региона, – подчеркнули в Могилевском обкоме профсоюза работников АПК. – С каждым годом соревнования все больше напоминают встречу старых друзей, ведь именно благодаря таким мероприятиям сплачиваются трудовые коллективы и завязываются дружеские отношения между работниками предприятий отрасли».

Победители соревнований получат награды в личном и общекомандном зачетах. Кроме того, организаторы предусмотрели поощрения в шести отдельных номинациях: «Лучший спортсмен», «За волю к победе», «Самый юный спортсмен», «Самый возрастной спортсмен», «За лучшую экипировку», «Мисс Спартакиады». Победители получат дипломы, медали, кубки и ценные подарки.

Организаторами соревнований выступают комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и Могилевская областная профсоюзная организация Белорусского профсоюза работников АПК.