Лидеры молочного декабря

Источник материала: Горецкий вестник





По итогам декабря лучшие операторы машинного доения на молочнотоварных комплексах района, Екатерина Шкред и Алла Скрылькова, из МТК «Задорожье» РУП «Учхоз БГСХА» установили высокую планку по надоям. По словам и. о. главного экономиста РУП «Учхоз БГСХА» Татьяны Кулаго, наши героини произвели молока 130,3% к уровню прошлого года. Это 144,1 т. Ежемесячное задание выполнили на 146,8%. Качество сырья у дуэта отменное. Товарность молока в 93,5% самая высокая среди других МТК, что на 3,5% превышает показатель по учхозу. На высоте и содержание жира: в среднем 4,2% (по хозяйству — 4,04%). Причем все сырье реализуется на перерабатывающие предприятия только сортом «экстра».



В ОАО «Горецкое» поздравления принимали оператор машинного доения, осуществляющая доение в молокопровод на МТФ «Куртасы», Виктория Липинская и звено операторов по откорму, выращиванию и доращиванию КРС от 3 до 6 месяцев в составе Аллы Камкар и Тамары Кузьмицкой.





Знакомимся с лидерами молочной отрасли из РУП «Учхоз БГСХА», которые считают свою работу одной из самых значимых в сельском хозяйстве и гордятся ею. Утверждают, что если бы была возможность что-то изменить в своей жизни, то все равно выбрали бы труд на комплексе. Алла Скрылькова по профессии повар, лаборант и швея. Мастерство оператора машинного доения осваивала под руководством своей свекрови, знатной в Горецком районе доярки Нины Скрыльковой, которая за высокие производственные показатели была участницей выставки ВДНХ и могла бы вернуться обратно на собственном автомобиле. Невестка стала достойной продолжательницей трудовой династии.

Екатерина Шкред имеет среднее специальное образование. Сменила прописку в Хотимском районе на Горецкую, благодаря дочери Ольге Селивестровой, преподавателю школы ремесел, уговорившей родителей на переезд. Выбрала учхоз, где семье предоставили благоустроенный дом и предложили работу доярки, которая ей была знакома с детства. С 9 лет помогала маме на ферме. Да и на подворье всегда держали корову.

В активе наших героинь по 10 лет операторского стажа. К своим высоким производственным показателям шли постепенно. Они доят 300 коров. Работают в сплоченном тандеме, не делят обязанности на свои и чужие. Начальник МТК «Задорожье» Тамара Демидова подчеркивает, что таким добросовестным, тщательно соблюдающим технологию машинного доения операторам видеонаблюдение не нужно: «Я ценю Аллу Вильгельмовну и Екатерину Михайловну не только за ответственное отношение к работе, но и доброжелательность, отзывчивость, готовность протянуть руку помощи».

Сами героини о своей формуле высоких и качественных надоев говорят просто: «Без любви к животным, заботливого отношения к ним и ответственности в нашем деле не получишь молока сортом «экстра». Мы чувствуем настроение каждой буренки, которая заходит в доильный зал. Она только повернула голову, посмотрела, а мы уже видим, каково ее состояние. Первоочередное внимание уделяем проверке молока на содержание соматических клеток, мастит, чтобы вовремя выявить, отделить и вылечить больное животное. Малейшее изменение цвета молока уже для нас повод для исследования».

Признаются, что победа в трудовом соревновании стала для них не только приятной неожиданностью, но и стимулом для взятия очередных рубежей. Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина поздравила Аллу Скрылькову и Екатерину Шкред с трудовой победой и вручила комплекты постельного белья.

Подпись под снимком: лучших операторов машинного доения Е. Шкред и А. Скрылькову на МТК «Задорожье» чествуют начальник МТК «Задорожье» Т. Демидова, и. о. главного экономиста Т. Кулаго, председатель РК профсоюза работников АПК Е. Чаплыгина, председатель профкома Е. Полякова, замдиректора РУП «Учхоз БГСХА» Л. Прилуцкая.

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА