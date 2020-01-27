Правовые приемы востребованы в Горках

Источник материала: Горецкий вестник

Вопросы компенсации за снесенный старый дом, минимальной оплаты труда, взыскания алиментов с отца, работающего в России, досрочного расторжения контракта, обустройства дороги, введения автобусного маршрута и открытия магазина райпо в микрорайоне Яр и Галинка были заданы юристу обкома Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной промышленности Николаю Феськову, заместителю прокурора района Александру Исакову и председателю районного объединения профсоюзов Леониду Егоренко во время правового приема граждан, который прошел в кинотеатре «Крыніца». За юридической консультацией обратились 6 человек.





Горожанина Л. беспокоила оплата труда родственника, который работает с химическими веществами в академии. Заработная плата, по его словам, ниже минимальной. Николай Анатольевич пояснил, что минимальная заработная плата по состоянию на декабрь установлена государством в размере 330 рублей и выплачивается за вычетом подоходного налога. Чтобы детально разобраться в такой ситуации, на прием необходимо приносить трудовой договор или контракт, где прописан размер всех надбавок. А также расчетный лист начисления заработной платы. Если человек работает с химическими веществами, должна быть проведена аттестация рабочего места.

Взыскать алименты с нерадивого папаши

Елену в декретном отпуске интересовало, как в полном объеме получить алименты на ребенка, отец которого пять лет работает в России, присылает деньги в размере по своему усмотрению. Это не более 60 рублей в месяц. А должен порядка 250 рублей. Причем электронные переводы делает нерегулярно.

Александр Исаков рекомендовал обратиться с заявлением в РОВД о проведении проверки в отношении отца ребенка и привлечении его к ответственности. Сотрудники органов внутренних дел должны провести проверку, принять меры к установлению местожительства должника и выяснить причины неисполнения им алиментных обязательств. Если задолженность составляет более трех месяцев в течение года, родитель может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 174 УК РБ за уклонение от содержания детей. В случае неуплаты либо частичной оплаты образуется задолженность, которая как снежный ком накапливается. Алименты выплачиваются до 18-летия ребенка. При этом судебные исполнители осуществляют работу по исполнительному производству в отношении лица, уплачивающего алименты, до тех пор, пока сумма денег на содержание ребенка не будет выплачена. Следует отметить, что надзор за законностью и обоснованностью действий и решений сотрудников РОВД, судебных исполнителей осуществляется прокуратурой района.

Расторгнуть контракт досрочно

Марина получила консультацию, как досрочно расторгнуть трудовые отношения. Сын нашел работу в другом городе, а наниматель не отпускает до окончания срока заключения контракта. Николай Феськов пояснил, что человек, работающий по контракту, может быть уволен по соглашению сторон. В коллективном договоре предприятия или организации, как правило, всегда есть положение, в котором установлены особые основания, дающие человеку право по его желанию сделать это досрочно. Николай Анатольевич прокомментировал все нюансы применения ст. 41 Трудового Кодекса по расторжению контракта по требованию работника. Александр Исаков рассказал о возможностях урегулирования таких спорных ситуаций с помощью медиатора — независимого посредника в области альтернативного разрешения конфликтов.

Вопросы от жителей Яра и Галинки

Любовь Михайловна пришла на прием с вопросами, беспокоящими жителей Яра и Галинки. В таком большом микрорайоне частной застройки не хватает автобуса или маршрутки, чтобы в часы пик приехать вовремя на работу, отправить детей в школу или детский сад. Работают всего лишь два частных магазина. А почему бы тому же самому райпо для увеличения товарооборота не открыть здесь свои торговые объекты? Юристы рекомендовали Любови Михайловне написать заявление в райисполком, зарегистрировать его там и получить в установленные сроки официальный ответ, который в случае несогласия обжалуется в облисполкоме. Собрать в заявлении подписи жителей микрорайона. Можно подключить к этой работе и депутата районного Совета от этого округа.

«Правовые приемы профсоюзов востребованы среди жителей Горецкого района, которые очень активно приходят на них со своими проблемами, — резюмировал Николай Феськов. — Вопросы разносторонние. Люди получают юридические консультации не только по трудовому законодательству». Александр Исаков акцентировал внимание на разъяснительной роли представителей прокуратуры на таких приемах: «Зачастую людям просто не хватает информации, куда можно обратиться с требованием о восстановлении своих прав. Наша задача —подсказать, как это сделать правильно».

Елена АГЕЙЧИК.

Фото Михаила ЛЕВЦОВА.

Следующий прием правовым инспектором Федерации профсоюзов Беларуси совместно с представителем прокуратуры пройдет с 10:00 до 12:00 30 января 2020 года в ДК УО «БГСХА» по адресу: г. Горки, пр. Интернациональный,1.



